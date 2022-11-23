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عرض جوي مذهل للطيارين الروس في السماء! (فيديو)

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عرض جوي مذهل للطيارين الروس في السماء! (فيديو)
RT
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قدّم فريق من الطيارين الروس مؤخرا في سماء ضواحي العاصمة موسكو استعراضا جويا أظهروا فيه حركات بهلوانية ومناورات مذهلة بطائراتهم.

وخلال العرض أظهر طيارو فريق "التحليق الأول" الروسي حركات بهلوانية مميزة بالطائرات، حلقوا فيها على شكل مروحة تدور على خلفية غروب الشمس، كما أذهلو المشاهدين بالألعاب النارية التي أطلقوها من طائراتهم.

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وتبعا لقناة RT الروسية فإن العرض جرى في ضواحي العاصمة الروسية موسكو بمناسبة الذكرى 13 على تأسيس فريق الطيران الشهير.

ويعتبر فريق "التحليق الأول" من أشهر فرق الطيران الاستعراضي في روسيا، ويضم طيارين حائزين بطولات على مستوى روسيا وأوروبا والعالم في مجال الطيران الاستعراضي منهم: دميتري ساموخفالوف، وكونستانتين بورافيك، وأوليغ شبوليانسكي، وألكسندر ميخائلوف، وإيرينا ماركوفا، وانطون بيركوتوف.

المصدر: RT

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