"وادي الجن".. مكان غامض في السعودية يفتقد للجاذبية (صور + فيديو)

يزور الكثيرون وادي البيضاء بالمدينة المنورة للاستمتاع بطبيعته الجذابة والساحرة، لكن ذلك لا يعدّ السبب الوحيد للزيارة، وفق تقرير نشرته "سي إن إن".

وقالت الشبكة الأمريكية: "أدى شغف الناس باكتشاف الظاهرة الفريدة، والتي تتمثل بفقدان الجاذبية في هذا المكان، إلى حرصهم لاختبار خدعة الجاذبية بأنفسهم".

وذكرت أن وادي البيضاء يُعرف أيضا باسم "وادي الجن"، ويقع على بعد حوالي 24 كيلومترا، شمال غرب المدينة المنورة.

وأوضح موقع "Welcome Saudi" الإلكتروني أنه بالفعل بمثابة مكان غامض جدا.

وأفادت "سي إن إن": "في طريقك إلى الوادي، ستصل إلى نقطة يمكنك فيها وضع سيارتك بالوضع المحايد، حتى تبدأ في التحرك صعودا".

وأكدت أن سرعة السيارة تزداد رويدا رويدا ويمكن أن تصل إلى 120 كم / ساعة أثناء صعود المنحدرات لمسافة تتراوح بين 12 و13 كيلومترا.

وأشارت إلى وجود الكثير من النظريات حول سبب تحرك السيارة صعودا، من دون أي قوة خارجية ظاهرة.

ويقول البعض إن "الوادي تسكنه كائنات خارقة للطبيعة تسمى جين"، بحسب ما ذكره موقع "Welcome Saudi" الإلكتروني.

ويحاول آخرون تفسير الظاهرة من خلال العلم، ويقترحون أنها مجرد وهم بصري.

يتوافد العديد من الأشخاص إلى زيارة وادي البيضاء، في المدينه بهدف الاستمتاع بطبيعته الجذّابة والساحرة.. ولكن، ذلك ليس السبب الوحيد.

وأدى شغف الناس باكتشاف الظاهرة الفريدة، التي تتمثل بفقدان الجاذبية في هذا المكان، إلى حرصهم لاختبار خدعة الجاذبية بأنفسهم. pic.twitter.com/2k57IJvrel — (حساب منوع وخفيف) (@SR1F15SA) November 21, 2022

المصدر: شبكة "سي إن إن" الأمريكية