"غوستاف" المرعب.. غموض يحيط بمصير تمساح عمره 100 عام أكل أكثر من 300 شخص (صور)

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قصة التمساح البوروندي "غوستاف" الذي أكل أكثر من 300 شخص.

وقالت الصحيفة إن الغموض يحيط بالتمساح العملاق، ويقال إنه تمكن من الهرب من "الاعتقال" لسنوات على الرغم من الجهود التي بذلها الصيادون لمنعه من القتل مرة أخرى.

وذكرت أن التمساح الذي يبلغ ارتفاعه 20 قدما ويزن قرابة طن والمعروف باسم "غوستاف"، أرهب السكان المحليين في البلدات القريبة من بحيرة تنجانيقا وبوروندي وشرق إفريقيا لسنوات وأصبح جزءا من الفولكلور المحلي.

وقال الخبراء إن غوستاف قد يكون عمره 100 عاما، على الرغم من أن آخرين يجادلون في أنه من المرجح أن يكون عمره حوالي 60 عاما بسبب بقاء قوس أسنانه سليما.

وتعود سجلات هجماته على الأشخاص الذين يعيشون على الشواطئ الشمالية الشرقية لبحيرة تنجانيقا إلى عام 1987، وفقا لما ذكرته "ناشيونال جيوغرافيك".

وفي حين أنه من المشكوك فيه أن يكون تمساحا واحدا مسؤولا عن مئات الوفيات هذه، إلا أن تقارير شهود العيان توجه أصابع الاتهام لـ"غوستاف"، مشيرين إلى أنه أصيب في إحدى المرات بـ 3 طلقات نارية، وكلها باءت بالفشل في قتله بما في ذلك أفخاخ نصبت له واصطادت تماسيح أصغر.

وكان هناك ادعاء بأن التمساح غوستاف Gustave قُتل في عام 2019، لكن لم يظهر أي دليل منذ ذلك الحين، مما جعل الناس يخشون من أن المخلوق الغامض لا يزال يتربص في النهر.

FACT: Burundi's giant man-eating crocodile Gustave, has escaped capture.



It's considered Africa's biggest crocodile and is believed to have eaten over 300 people.



Several attempts have been made to capture it and also kill it. Its body has at least three bullet wounds. pic.twitter.com/EMAtlAwjTC — Facts East Africa (@east_facts) November 16, 2022

Gustave est un crocodile surdimensionné car il fait plus de 7m50 pour quasiment 1 tonne. Ce qui est extraordinaire, car son espèce (crocodile du Nil) dépasse rarement les 5 mètres et plus de 500kg. Les scientifiques qui l'ont étudié estiment qu'il avait ~60ans pic.twitter.com/z2SNhDE0fG — Le doc (@Le_spys) November 3, 2022

Gustave is the name of a“water monster”of the Nile crocodile family. It weighs 907 kg& is frm head to tail 5.1 meters.Gustave is estimated to be over 70 yrs old& weighs c. 1 ton.He is the lrgst crocodile ever seen in Africa. pic.twitter.com/LEamqpemaY — Edward Elderman (@edwereddie) July 27, 2022

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية