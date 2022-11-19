شريط فيديو لشاب يضرب والدته يفجر غضبا واسعا في مصر - فيديو

أثار شريط فيديو لشاب مصري يعتدي على والدته المسنة بالضرب غضبا واسعا في مصر، ما دفع السلطات الأمنية المختصة للتدخل وكشف ملابساته.

وشرعت الأجهزة المعنية في محافظة الشرقية في فحص محتوى مقطع فيديو مأساوي جرى تداوله على نطاق واسع عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للاعتداء على سيدة مسنة.

وتداول رواد على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطعا مصورا لشخص يعتدي على سيدة مسنة بالضرب، ويجبرها على تعديل جلستها، مستخدمًا "ماشة الشيشة".

وعلق متداولو المقطع عليه، مؤكدين أنه لشخص من مركز فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية، وأن السيدة التي يعتدي عليها هي والدته المسنة.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول الشخص المتهم وهو يمسك بأداة تستخدم لرص الفحم المشتعل على تبغ الشيشة "المعسل" ويعتدي على السيدة المسنة بالضرب ويجبرها على الجلوس بوضعية معينة "القرفصاء"، قائلًا لها "اعدلي رجليكي قرفصي".

بينما تظهر في خلفية الفيديو صوت لسيدة تناشده عدم الاعتداء على السيدة المسنة الجالسة دون القدرة على الاعتراض أو الدفاع عن نفسها ضد المعتدي الذي يضربها، وتستجيب له بتعديل وضعية جلوسها.

المصدر: موقع مصراوي