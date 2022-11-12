قرد صفيق يتحرش بملكة جمال.. ويعتدي عليها حين تمنعه من رؤية صدرها! (فيديو)

بذل قرد صفيق قصارى جهده لرؤية ثدي عارضة أزياء كانت في زيارة إلى غابة القرود بجزيرة بالي في إندونسيا.

إقرأ المزيد

ويظهر مقطع فيديو عارضة الأزياء البيروفية، باولا منزانال، 28 عاما، التي فازت بلقب ملكة جمال بيرو في عام 2014، وهي تقف بجانب القرد في غابة أوبود لالتقاط صور، لكنه فاجأها ومد يده نحو صدرها محاولا سحب قميصها الذي كان دون حمالات صدر.

وعند محاولتها منعه عن ذلك، صفعها القرد بسرعة على وجهها.

ونشرت منزانال الفيديو على "تيك توك" وكتبت مازحة: "لم أرغب في أن يلمسني".

وتعيش مانزانال في برشلونة، ولديها ابن يبلغ من العمر 4 سنوات، ويدعى فالنتينو، من وزجها السابق نجم إيبيزا، ويكندر جوردان ديفيز.

وليس من غير المألوف أن تقترب القردة من السياح في غابة أوبود للقردة، حيث غالبا ما تسرق الحيوانات أشياء ثمينة وطعاما من الجمهور.

ويعيش حوالي 600 من قرود المكاك في محمية الغابة، وتتأرجح هذه القرود بين أشجار جوزة الطيب الطويلة، وتقفز حول معبد بورا بوكيت ساري الشهير، الذي يعتبر مقدسا.

وتقضي القرود معظم يومها في التفاعل مع الزوار، من خلال سرقة النظارات الشمسية وزجاجات المياه، وشد الملابس، والقفز على الأكتاف.

المصدر: ديلي ميل