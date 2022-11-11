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شاهد.. فيديو مثير لقرش يقفز على متن قارب في نيوزلندا!

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شاهد.. فيديو مثير لقرش يقفز على متن قارب في نيوزلندا!
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فاجأت سمكة قرش مجموعة من الصيادين بالقفز إلى قاربهم قبالة ساحل ويتيانغا في نيوزيلندا، يوم السبت الماضي.

وكانت المجموعة تبحث عن سمك الكنعد عندما استولى القرش على  الطعم، وقفز إلى قارب الصيد وبقي يتخبط، ثم تمكن من الإفلات والعودة إلى المياه بسلام.

وتسببت الحادثة بحالة من الذعر والذهول لدى الصيادين الذين لم يدركوا ما يجب عليهم أن يفعلوا، فاختاروا المشاهدة من داخل قمرة القيادة.

المصدر: "abc7news"

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