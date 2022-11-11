شاهد.. فيديو مثير لقرش يقفز على متن قارب في نيوزلندا!

فاجأت سمكة قرش مجموعة من الصيادين بالقفز إلى قاربهم قبالة ساحل ويتيانغا في نيوزيلندا، يوم السبت الماضي.

وكانت المجموعة تبحث عن سمك الكنعد عندما استولى القرش على الطعم، وقفز إلى قارب الصيد وبقي يتخبط، ثم تمكن من الإفلات والعودة إلى المياه بسلام.

وتسببت الحادثة بحالة من الذعر والذهول لدى الصيادين الذين لم يدركوا ما يجب عليهم أن يفعلوا، فاختاروا المشاهدة من داخل قمرة القيادة.

SHARK JUMPS ONTO BOAT 🦈 A charter fishing boat captain captured the unbelievable moment a #shark jumped onto his boat in the waters off New Zealand. The shark eventually slid back into the water. https://t.co/OqCBUYUXqipic.twitter.com/hHh6DsPFqt — Eyewitness News (@ABC7NY) November 9, 2022

المصدر: "abc7news"