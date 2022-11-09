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زاخاروفا" للبرلمان البريطاني: تهانينا بلقب "البرلمان الأكثر مثلية في العالم"

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زاخاروفا
Globallookpress MFA Russia
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح النائب البريطاني جون نيكولسون بوصف البرلمان البريطاني بـ "الأكثر مثلية في العالم" بتهنئة حارة على هذا الإنجاز.

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وكان نيكولسون، ممثل الحزب الوطني الإسكتلندي قد وصف برلمان البلاد بأنه أكثر برلمانات العالم مثلية جنسية لوجود الكثير من مقاعد النواب المنتمين إلى مجتمع الميم LGBT، حيث قال: "الآن أجلس في البرلمان. ومقاعدنا، مقاعد الحزب الوطني الإسكتلندي، من المثليين جنسيا، حتى أن وستمنستر اليوم هي أكثر برلمان مثلي الجنس في العالم!". فضجت القاعة بالتصفيق.

وبهذا الصدد قالت زاخاروفا في منشور لها بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام": "لنكن صادقين. كنا نعرف ذلك منذ فترة طويلة، لكننا لم نرغب قول ذلك بصوت عال حتى لا نفسد إعلانكم عن ذلك.

نهنئكم بحرارة على هذا الإنجاز. إلى الأمام يا لندن! فورائك وستمنستر".

المصدر: تليغرام

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