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بيسكوف يعلق على التقارير بشأن "المفاوضات مع الولايات المتحدة"

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بيسكوف يعلق على التقارير بشأن
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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الكرملين لن يعلن مسبقا عن أي اتصالات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3".

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أعلن عن ذلك المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، حيث تابع أن "نسيج العلاقات بين البلدين الآن أصبح هشا للغاية، ومن السابق لأوانه الحديث عن أي اتصالات. فلا توجد اتصالات منهجية، وحتى الاتصالات المتفرقة لا يمكن الإعلان عنها مسبقا".

المصدر: نوفوستي

 

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