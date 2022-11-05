أطول امرأة في العالم تسافر جوا لأول مرة في حياتها (صور + فيديو)

تمكنت التركية روميسا جيلجي، أطول امرأة على قيد الحياة (2.15 متر) وفق موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من السفر جوا لأول مرة في حياتها.

وتم تعديل إحدى الطائرات لتمكينها من السفر إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، حيث أزيلت 6 مقاعد من الطائرة، واستبدلت بسرير خاص بجيلجي.

ولم تسافر روميسا جيلجي جوا من قبل لأن طولها لا يسمح بذلك حتى وهي في سن صغيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفي منشور على حسابها في "إنستغرام" قالت جيلجي: "رحلة رائعة من البداية إلى النهاية. كانت هذه أول رحلة لي بالطائرة لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة".

وسجلت جيلجي عدة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس، ففي عام 2014، اعتبرت أطول مراهقة على قيد الحياة.

وفي وقت سابق من هذا العام، دخلت جيلجي موسوعة الأرقام القياسية بأطول إصبع ويد وأكبر يد لامرأة على قيد الحياة.

المصدر: "ديلي ستار" البريطانية