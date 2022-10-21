هربا من الذبح.. عجل هائج يقتحم سوبر ماركت في مدينة قنا المصرية ويصيب شخصا (فيديو)

اقتحم عجل هرب من جزاره متجرا بمدينة دشنا شمالي محافظة قنا المصرية، حيث أصاب أحد المشترين، وأحدث أضرارا مادية في المتجر.

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن مدينة دشنا بمحافظة قنا، شهدت هروب عجل قبل ذبحه واقتحامه لسوبر ماركت، ما تسبب في تلفيات متعددة.

وتداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة العجل وهو يهرب في شارع مدرسة النهضة الحديثة بناحية العزازية بدائرة مركز دشنا قبل أن يتم نحره.

وظهر في الفيديو جلوس شخصين أمام سوبر ماركت قبل أن يهاجمهما العجل ويقتحم المحل التجاري، وسط صراخ والمواطنين الذين تجمعوا حول السوبر ماركت للمساعدة في السيطرة على الوضع.

وقال شهود عيان لـ"القاهرة 24" إن العجل تسبب في تحطيم الواجهة وإحداث تلفيات كبيرة في المحل، وإصابة شخص كان متواجدا في المحل.

وأكد الشهود أن الأهالي تمكنوا من إخراج العجل من السوبر ماركت بعد معاناة كبيرة، كما نجحوا في السيطرة عليه وتسليمه لأصحابه.

المصدر: "القاهرة 24"