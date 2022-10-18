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بالفيديو.. قطار مسرع يصطدم بحافلة ركاب ويقسمها لنصفين

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بالفيديو.. قطار مسرع يصطدم بحافلة ركاب ويقسمها لنصفين
الصورة ملتقطة من الفيديو
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وثقت كاميرا موجودة على إحدى سكك الحديد في هولندا، حادثة مرعبة حيث اصطدم قطار مسرع بحافلة ركاب وشطرها إلى نصفين.

وحسب المعلومات فإن الحافلة لم تكن تنقل أي ركاب لحظة وقوع الحادث. وقال شهود عيان إن سائق الحافلة كان يلوح بذراعيه ليحذر القطار من أن حافلته عالقة لكن دون جدوى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة والشركة المشغلة للحافلة تحققان في الحادث.

المصدر: CNN

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