السعودية.. مرور محافظة جدة يحقق في حادث سير غريب (فيديو)

باشرت شرطة المرور بمحافظة جدة السعودية التحقيق في حادث سير غريب، بعد اجتياح سيارة سور أحد المباني بحي الرياض شمالي جدة.

باشر مرور محافظة #جدة حادث مركبة انحرفت أثناء سيرها بسرعة عالية على الطريق العام، ما أدى إلى ارتطامها بحاجز ترابي واستقرارها على سور أحد المنازل، ونتج عن الحادث إصابة قائدها بإصابة متوسطة.#المرور_السعودي — المرور السعودي (@eMoroor) October 6, 2022

وكان قائد المركبة قد فقد السيطرة على مركبته لتصطدم بتل ترابي وتقفز لتستقر أعلى السور، في مشهد شبيه بالأفلام تناقله مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911، تلقى بلاغا عن الحادثة التي وقعت يوم الأربعاء باشرتها الفرق المرورية بمتابعة من مدير مرور جدة العميد أحمد السريحي.

وأفادت بأنه جرى إنزال قائد المركبة ونقله إلى منشأة طبية لتعرضه لإصابة متوسطة، فيما تولت فرق الدفاع المدني إنزال المركبة باستخدام آليات ثقيلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن الحادثة من طرف واحد انحصر في المركبة المتضررة، كما بينت المؤشرات فقدانه السيطرة عليها بسبب السرعة العالية.

بالفيديو.. سيارة تقفز فوق سور أحد المباني في جدة.. و”المرور” يكشف التفاصيل:



باشر مرور #جدة حادث مركبة انحرفت أثناء سيرها بسرعة عالية على الطريق العام، ما أدى إلى ارتطامها بحاجز ترابي واستقرارها على سور أحد المنازل، ونتج عن الحادث إصابة قائدها بإصابة متوسطة. pic.twitter.com/YYWo5zJ953 — رسالة الدوادمي (@dawadmisms) October 6, 2022

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية