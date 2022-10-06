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السعودية.. مرور محافظة جدة يحقق في حادث سير غريب (فيديو)

متفرقات

السعودية.. مرور محافظة جدة يحقق في حادث سير غريب (فيديو)
Gettyimages.ru
عناصر من الشرطة في السعودية - أرشيف -
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باشرت شرطة المرور بمحافظة جدة السعودية التحقيق في حادث سير غريب، بعد اجتياح سيارة سور أحد المباني بحي الرياض شمالي جدة.

وكان قائد المركبة قد فقد السيطرة على مركبته لتصطدم بتل ترابي وتقفز لتستقر أعلى السور، في مشهد شبيه بالأفلام تناقله مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911، تلقى بلاغا عن الحادثة التي وقعت يوم الأربعاء باشرتها الفرق المرورية بمتابعة من مدير مرور جدة العميد أحمد السريحي.

وأفادت بأنه جرى إنزال قائد المركبة ونقله إلى منشأة طبية لتعرضه لإصابة متوسطة، فيما تولت فرق الدفاع المدني إنزال المركبة باستخدام آليات ثقيلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات الأولية أكدت أن الحادثة من طرف واحد انحصر في المركبة المتضررة، كما بينت المؤشرات فقدانه السيطرة عليها بسبب السرعة العالية.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية

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