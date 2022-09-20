تحذير من تحد على "تيك توك" يؤدي إلى الدخول للمستشفى (فيديو)

حذر الخبراء ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من تحد جديد على تطبيق "تيك توك" يؤدي إلى إدخال من يقومون به إلى المستشفى.

والتحدي الذي يحمل عنوان #OneChipChallenge، ابتكرته شركة Paqui، وهي شركة رقائق التورتيلا (Tortilla Chips) ذات النكهات، والتي أطلقت نكهة جديدة تحتوي على أقوى أنواع البهارات الحارة، وتسبب تغيرا في لون اللسان بعد أكلها بثوان.

ويتم تشجيع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على تناول حبة الشيبس بأكملها، والانتظار لأطول فترة ممكنة قبل شرب أو تناول أي شيء، ثم نشر ردود أفعالهم عبر الإنترنت.

لكن الخبراء الطبيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين جربوا التحدي، حذروا من الاتجاه الخطير المحتمل الذي قيل إنه أرسل البعض، بما في ذلك الأطفال، إلى المستشفى وهم يعانون من ألم مبرح.

وقالت إحدى الفتيات اللواتي جربن التحدي، إنها راهنت بمبلغ 50 دولارا لأكل الرقاقة. مع مرور الوقت، ازداد شعور الحريق وتم نقلها في النهاية إلى المستشفى حيث تم إعطاؤها أدوية مختلفة استغرقت ساعات لتخفيف آلام المعدة الشديدة.

وبحسب ما ورد شهدت ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وألاباما، عدد من حالات الدخول إلى المستشفى بسبب التحدي.

وحذرت المناطق التعليمية في عدد من الولايات الأمريكية، بما في ذلك جورجيا وكولورادو، أولياء الأمور من التحدي بعد أن غاب العديد من الطلاب عن الدراسة بسبب مرضهم إثر تناول الرقاقة.

المصدر: "نيويورك بوست"