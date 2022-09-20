اتجاه TikTok الجديد "فحص الجسم" يثير قلق الخبراء

أبلغ العشرات من مستخدمي TikTok في الأسابيع الأخيرة عن ارتفاع مقلق في عدد مقاطع فيديو "فحص الجسم" التي تهيمن على الصفحات.

وتظهر مقاطع الفيديو بطرق لا تعد ولا تحصى، تشجع مستخدمي TikTok على الكشف عن وزنهم والتركيز على شكل أجسامهم، بينما يرى آخرون الأشخاص يبرزون مناطق معينة من الجسم باستخدام المرشحات والملابس الفضفاضة.

وتأتي التعليقات غالبا بشكل سلبي، ورفع خبراء العلم الأحمر حول دور المنصة في إدامة ونشر مؤيدة لفقدان الشهية (pro-ana) والأكل المضطرب المحتوى.

قالت رئيسة الاتصالات والمشاركة في The Butterfly Foundation ، ميليسا ويلتون:" إن فحص الجسم "يمكن أن يكون مقلقا للسلوك إذا أصبح هوسا قهريا".

"تقول ويلتون :"قد يكون فحص الجسم مشكلة إذا كان يتعارض مع قدرة الفرد على العمل يوميا أو يصبح وسيلة للسيطرة على الخوف أو القلق، أو يتسبب في العزلة الاجتماعية، أو يثير المشاعر السلبية أو يقود الفرد إلى الانخراط في سلوكيات أكل مضطربة في محاولة لتغيير بعض الأشخاص لأجسادهم".

وبحسب المتابعين لا يسمح TikTok رسميا بمقاطع الفيديو التي تروّج أو تمجد اضطرابات الأكل، لكن طبيعة المحتوى المؤيد لهذه الفكرة والتي تختبئ على شكل نصائح لتعزيز صحة الجسم تساهم في تعرض المراهقين لخطر كبير بحسب الأخصائيين.

قالت ويلتون:"في حين أن المشهد الطبيعي قد تطور بالتأكيد من الحركات العلنية" المؤيدة للأكل "التي شوهدت على تمبلر ... يمكن أن يكون الاتجاه نحو فحص الجسم علامة تحذير على القلق بشأن صورة الجسد أو يمكن أن يؤدي إلى اضطراب يؤذي الناس الضعفاء ".

وأضافت: "غالبا ما يعزز المحتوى فكرة الجمال الخارجي والمظهر المثالي للجسم، وهذه الفكرة ترسخ فكرة سيئة لدى المراهقين وهي أن المظهر الخارجي هو الأكثر قيمة بالنسبة لنا، إضافة إلى وضع المراهقات بالتحديد أنفسهن في موقع المقارنة مع الأخريات والشعور بالإحباط".

المصدر: nypost