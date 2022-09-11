السعودية.. رافعة عملاقة تحطم سيارة بسقوطها (فيديو)

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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو لسقوط رافعة عملاقة وتسببها في تلفيات كبيرة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر سقوط الرافعة على سيارة هشمتها بالكامل.

وكتب ناشر المقطع معلقا : "صاحب السيارة حظه سيء".

مقطع متداول:



شاهد.. رافعة عملاقة تسقط على سيارة وتحطمها بالكامل



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#صباح_الخيرᅠpic.twitter.com/wGz7mgUGu5 — ترند الشرقية (@trendalsharqia) September 11, 2022

المصدر: RT