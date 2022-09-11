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السعودية.. رافعة عملاقة تحطم سيارة بسقوطها (فيديو)

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السعودية.. رافعة عملاقة تحطم سيارة بسقوطها (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو لسقوط رافعة عملاقة وتسببها في تلفيات كبيرة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر سقوط الرافعة على سيارة هشمتها بالكامل.

وكتب ناشر المقطع معلقا : "صاحب السيارة حظه سيء".

المصدر: RT

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