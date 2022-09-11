السعودية.. رافعة عملاقة تحطم سيارة بسقوطها (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو لسقوط رافعة عملاقة وتسببها في تلفيات كبيرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث يظهر سقوط الرافعة على سيارة هشمتها بالكامل.
وكتب ناشر المقطع معلقا : "صاحب السيارة حظه سيء".
مقطع متداول:— ترند الشرقية (@trendalsharqia) September 11, 2022
شاهد.. رافعة عملاقة تسقط على سيارة وتحطمها بالكامل
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#صباح_الخيرᅠpic.twitter.com/wGz7mgUGu5
المصدر: RT