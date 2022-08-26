الفائز بجائزة Mega Millions الأمريكية الكبرى لم يحضر لتسلمها بعد

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الفائز بجائزة Mega Millions الأمريكية الكبرى البالغة 1.34 مليار دولار، لم يتقدم للمطالبة بها بعد شهر من ابتسام الحظ له.

ويحث منظمواليانصيب اللاعبين على إعادة التحقق من تذاكرهم في حالة فوزهم.

وباعت محطة وقود في ضواحي شيكاغو تذكرة Mega Million الفائزة الشهر الماضي مقابل 1.3 مليار دولار، لكن الفائز لم يستلم حتى الآن الجائزة وهي ثاني أكبر يانصيب في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة اليانصيب في إلينوي أن الفائز لديه 12 شهرا للمطالبة بها و إنه من المحتمل أن الفائز قد لا يعرف حتى أنه ربح.

ويشجع الجميع على التحقق من أرقامهم مرتين في بعض الولايات، ويجبر الفائز على الإفصاح عن اسمه مما يعرض الأثرياء الجدد للخطر، ولكن في إلينوي، ليس هذا هو الحال يسمح مسؤولو اليانصيب بالولاية بإصدار جوائز تزيد عن 250 ألف دولار دون الكشف عن هويتهم.

المصدر: ديلي ميل