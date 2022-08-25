هل هناك طريقة للتخلص من الكوابيس؟

أعلن عالم النفس الأمريكي مارك ترافرس، أن مشكلات الحياة اليومية غالبا ما تأتينا في المنام على شكل كوابيس



ويشير العالم في مقابلة مع مجلة Psychology Today، إلى أن الأحلام ليست مجرد صور عرضية في الرأس، بل تعكس مشكلات وصعوبات في حياة الشخص. وللتخلص من هذه الكوابيس، ينصح بمراجعة طبيب أخصائي للحصول على مساعدة نفسية مؤهلة، والتحدث مع الآخرين بشأن هذه المشكلات.

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ويقول، "لحل هذه المشكلة، يفضل استشارة طبيب أخصائي في الصحة النفسية. والتحدث عن هذه المشكلة مع أشخاص آخرين للتخلص منها نهائيا، وسوف يلاحظ الشخص أنها كانت السبب في أحلامه السيئة".

ويضيف، يمكن أن تساعد الأشياء المهدئة على التخلص من هذه الكوابيس الليلية.

ويقول، "هناك طريقة أخرى للتخلص من الكوابيس المتكررة أو الأحلام السيئة. وهي استخدام عناصر مهدئة، مثل الاستماع إلى صوت هادئ، أو معانقة دمية دب، أو شم رائحة مهدئة. يمكن استخدام أدوات الراحة لمساعدتنا على النوم. كما يمكن استخدامها أيضا عند الاستيقاظ من الكابوس الليلي. يمكن أن يساعد هذا على دمج المشاعر من الحلم المزعج لتحقيق شعور أكبر بالأمن والأمان العاطفي".

ويقترح كتابة وتوضيح تفاصيل الحلم وخاصة إذا كان كابوسا متكررا.

ويقول، "بعد ذلك فكر في كيفية تغيير نهاية الحلم. وبعد ذلك يجب قراءة الحلم بصوت عال قبل الخلود إلى النوم لمدة 10 دقائق. هذه العملية- كتابة الحلم وتغييره وقراءته هي شرط أساسي لعلاج علمي، للتعافي من هذه الكوابيس".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"