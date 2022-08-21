توابل تكبح الشهية للطعام

أعلنت الدكتورة داريا روساكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن القرفة والزنجبيل والنعناع تساعد على تخفيض الشهية.

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وتشير الخبيرة في حديث لـ URA.RU، إلى أن القرفة مع مشروب القهوة، يساعد على تعجيل عملية التمثيل الغذائي، وتطبيع مستوى السكر في الدم وتخفيض الرغبة بتناول الحلويات.

وتضيف، وللنعناع خصائص مفيدة تساعد على تحسين عملية الهضم في حالة اتباع حمية غذائية معينة.

وتقول، "يساعد الشاي المضاف له النعناع، على تنظيف الأمعاء، ويعتبر وسيلة جيدة في حالة الإمساك".

وتقترح الخبيرة، عدم تجاهل الزنجبيل، الذي يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، وإخراج المواد الضارة من الجسم.

وتضيف، جميع هذه الطرق تكون مفيدة فقط في حالة اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"