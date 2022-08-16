الولايات المتحدة.. اعتقال امرأة استدعت الشرطة 512 مرة في يوم واحد

أوقفت شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية امرأة استدعت الشرطة لأكثر من 11 ألف مرة هذا العام، منها 512 مرة خلال يوم واحد في يوليو الماضي.

وتم إلقاء القبض على كارلا ميشيل جيفرسون (51 عاما)، يوم الاثنين ووجهت إليه تهمة جنحة إجراء مكالمات هاتفية.

وذكرت سجلات الشرطة أن مركز اتصالات الطوارئ التابع لشرطة سانت بطرسبرغ تلقى 512 نداءا من المرأة من الساعة 4:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 2 يوليو حتى 4:30 مساء في اليوم التالي.

ونصت الإفادة الخطية لقسم الشرط على أن جيفرسون "تتصل باستمرار وتضايق وتقلل من شأن الشرطة وتشتم وتجادل، وتطالب الضباط بالحضور لاعتقالها".

وفي إفادة الاعتقال، كتبت الشرطة أن الاعتقال الأول جاء بعد أن أجرت جيفرسون مكالمات أكثر من 11000 مرة خلال عام 2022.

وقالت الشرطة إن مكالمات المرأة شكلت 10٪ من حجم مكالمات القسم على الخط غير الطارئ.

وينص الإقرار الخطي على أنه عندما ذهب الضباط إلى منزلها، رفضت جيفرسون فتح الباب، بل صرخت في وجههم موجهة لهم الاصبع الوسطى من النافذة.

المصدر: tampabay