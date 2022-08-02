الذكاء الاصطناعي يتنبأ بمشاهد مخيفة في "آخر صور سيلفي على كوكب الأرض"

تنبأ الذكاء الاصطناعي ما ستبدو عليه "آخر صور سيلفي" قبل انهيار كوكبنا. وخلقت الصور، التي تعكس هذه التجربة، ضجة واسعة كونها تقدم تنبؤا قاسيا.

واعتمد أحد مستخدمي "تيك توك" منشئ الصور الشهير Dall.E، والذي أعيدت تسميته إلى Craiyon، وهو أداة تعتمد الذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور بناء على النص الذي يضعه المستخدم، ليظهر كيف ستبدو آخر صور سيلفي على الأرض، والتي كشفت عن نتائج مخيفة.

ويشار إلى أن Dall.E أداة مجانية تماما عبر الإنترنت.

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وفي سلسلة من مقاطع الفيديو بعنوان "مطالبة الذكاء الاصطناعي بإظهار آخر صورة سيلفي تم التقاطها في نهاية العالم"، شارك حساب "تيك توك" المسمى robotoverloards الصور المرعبة.

وتُظهر كل صورة شخصا يلتقط صورة سيلفي على خلفية مروعة تعرض مشاهد أرض قاحلة نووية وطقس كارثي وأعاصير ضخمة ومدن مشتعلة، جنبا إلى جنب مع كائنات الزومبي في وسط الدمار.

وأنشأت أداة الذكاء الاصطناعي الصور بناء على الصور الموجودة على الإنترنت المرفقة بكلمات "نهاية العالم" و"صورة سيلفي"، وبالتالي كان من المنطقي أن يعتقد Dall.E أن نهاية العالم ستبدو بتلك الطريقة.

وشوهد كل مقطع فيديو على "تيك توك" مئات الآلاف من المرات، حيث علق المستخدمون على مدى رعب كل صورة، وأبلغ بعضهم أن الصور ستبقيهم مستيقظين في الليل لأنها تقشعر لها الأبدان، فيما حوّل آخرون المشاهد إلى مصدر مزاح وتعليقات مضحكة.

المصدر: مترو