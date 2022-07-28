ما الذي يقوله شكل أسنانك عن شخصيتك؟

عندما تقابل شخصا ما لأول مرة، فإن ابتسامته قد تكون أحد الأسباب التي تجعلك تنجذب إليه أو تنفر منه.

وبينما قد يكون لدى صديقك الجديد أسنان بيضاء لامعة كاللؤلؤ، فإن حالة أسنانه قد تكشف أكثر من مجرد روتين تنظيف الأسنان بالفرشاة.

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وبحسب طبيب الأسنان التجميلي، الدكتور سهيل باتيل، فإن الأسنان يمكن أن تكشف عن سمات شخصية مختلفة.

وقال الدكتور باتيل، مؤسس عيادة Marylebone Smile Clinic، إن هناك أربعة أنواع رئيسية يجب البحث عنها.

شكل مربع بيضاوي (Squoval)

قال الدكتور باتيل إن هذا الشكل في الأسنان شائع. وأشار إلى أنه يناسب معظم الشخصيات ويعد شكلا آمنا للأسنان لأنه لا يُنسب لأي تأثيرات شخصية قوية.

وأوضح: "بالنظر إلى ملامح وجه معظم الأفراد، تظهر في المتوسط ​​زوايا حادة بزاوية الفك السفلي وعظام الخد والجبهة. وهذه الزوايا تنعم بطبيعة وشكل ومستوى الدهون داخل الجلد الذي يغطي بنية العظام".

وتابع: "الأسنان ذات الشكل المربع البيضاوي يمكن أن توحي بصفات مثل الرقي والهدوء والود".

شكل بيضاوي

قال الدكتور باتيل إنه إذا كان لديك أسنان بيضاوية، فسيتم تقريبها بحيث تكون أكثر أنوثة وشكلا شابا.

وقال إنه عندما يتعلق الأمر بمن تناسبه هذه الأسنان، من الناحية الجمالية، فإن ملامح الوجه المستديرة تناسب الأسنان المستديرة أو البيضاوية.

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وأضاف أن "الأسنان البيضاوية تُنسب إلى شخصية خالية من الهموم وإيجابية ومنفتحة".

شكل مربع

قال الدكتور باتيل إن الأسنان المربعة تميل إلى أن تكون أكثر انبساطا في جوانب الحافة ذات الزوايا الحادة.

وأوضح: "إنها أسنان ذكورية وأكبر حجما .. الأسنان المربعة ليست بالضرورة أمرا سيئا للجميع، ولكنها مرتبطة بالشيخوخة بسبب آثار تآكل الأسنان. وأصبحت الأسنان المربعة مناسبة لكبار السن بشكل أكثر شيوعا في الآونة الأخيرة بسبب رغبة الأشخاص في الحصول على جمالية طبيعية".

ويمكن أن تشمل سمات الشخصية التي تمتلك أسنانا مربعة الشكل الجدية والنضج والكفاءة.

مثلثة الشكل

إذا كان لديك أسنان تتجه للخارج كثيرا، فقد تكون هذه سمة مميزة. وقال الدكتور باتيل: "الأسنان المثلثة مرتبطة بالهيمنة والإبداع والحركة والتفكير الحر والغرابة".

وأوضح أن بعض الناس قد يكون لديهم أيضا أنياب مدببة، مشيرا إلى أن هذا يرتبط عادة بالذكورة والقوة والعدوانية.

وكشف الدكتور باتيل أن هناك علامات أخرى على الأسنان يمكن أن تعكس بعض السمات الشخصية، من ذلك البقع البيضاء على الأسنان، والتي تظهر الانفتاح واللطف والإبداع.

وقال إن الكثير من الناس سيكون لديهم حواف غير متساوية على أسنانهم نتيجة التآكل الطبيعي. وأشار إلى أن "السمات غير المتكافئة مثل الأسنان المكسورة أو المتشققة يمكن أن تُظهر عدم التنظيم والذكاء المنخفض، ولكن أيضا الإبداع والانبساطية".

المصدر: ذي صن