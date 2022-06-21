كيفية تبييض الأسنان بشكل طبيعي في المنزل

كشفت الجمعية الأمريكية لطب الأسنان أنه عندما سئل الناس عما يرغبون في تحسينه أكثر من غيره في ما يتعلق بابتسامتهم، أجابوا بأن بياض الأسنان يأتي في المقام الأول.

وفي حين أن هناك معلومات من Journal of Evidence-Based Dental Practice تفيد بأن تبييض الأسنان الاحترافي بعوامل التبييض يحدث فرقا، فإن العديد من الأشخاص يتطلعون إلى العلاجات الطبيعية لتحقيق ابتسامة أكثر إشراقا.

ويتفق الخبراء على أن الحفاظ على نظافة الفم أمر بالغ الأهمية لصحة الأسنان ونظافتها.

وستسمع ادعاءات حول طرق تبييض الأسنان بشكل طبيعي، على الرغم من عدم توفر الأدلة في كثير من الأحيان. والأسوأ من ذلك، أن بعض الطرق قد تسبب ضررا. وقد يكون الأمر محيرا، على الرغم من تقديم المساعدة لأننا استشرنا الخبراء وفحصنا العلم وراء طرق تبييض الأسنان بشكل طبيعي.

وتقول الدكتورة صفاء النهار، مديرة وطبيبة الأسنان الرئيسية في Serene Dental and Facial Aesthetics: "راجع طبيب أسنان، ولا تأخذ الأمور بين يديك". يمكن لطبيب الأسنان تقديم مشورة متخصصة بشأن الخيارات المتاحة لك لتحسين مظهر ابتسامتك. بالإضافة إلى ذلك، هل تعلم أن الابتسامة الطبيعية ليست بيضاء لؤلؤية ولكنها غالبا ظلال صفراء؟. وتتكون أسناننا من ثلاث طبقات: المينا والعاج واللب. والطبقة الوسطى، العاج، صفراء. وإذا كان المينا رقيقا، فيمكن أن يكشف العاج الأساسي.

قلل من تناول الأطعمة والمشروبات التي تسبب بقعا للأسنان

إذا كنت تتطلع إلى تبييض الأسنان بشكل طبيعي، فسترغب في فهم سبب تغير لون الأسنان. وهناك عوامل داخلية وخارجية تؤثر على مظهر الأسنان، وفقا لجمعية طب الأسنان الأمريكية.

وتشمل العوامل الداخلية عمرك وظروفك الصحية، والتي تغير لون الأسنان. وفي هذا السيناريو، سيحتاج طبيب الأسنان إلى وصف تبييض الأسنان بعامل تبييض لتغيير اللون. ومع ذلك، إذا كانت هناك عوامل خارجية أو بقع على السطح، فإن تغيير نمط الحياة يمكن أن يحسن مظهر أسنانك.

وتجنب أي شيء يحتوي على ألوان قوية، مثل الشاي والقهوة والنبيذ الأحمر والكركم والتوابل المختلفة وصلصات الطماطم.

الإقلاع عن التدخين

لا يكون للإقلاع عن التدخين تأثير إيجابي على صحتك العامة فحسب، بل يمكنه أيضا تحسين مظهر أسنانك، وفقا لجمعية طب الأسنان الأمريكية. وقد يكون الحصول على ابتسامة أكثر بياضا هو الدافع الذي تحتاجه للإقلاع عن التدخين.

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ويتسبب التدخين في تغير اللون لسببين. يتسبب النيكوتين في تلطيخ أصفر عندما يتلامس مع الأكسجين. وبالإضافة إلى ذلك، القطران مادة داكنة بشكل طبيعي يمكن أن تؤدي إلى تغير اللون.

ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ربما تكون سمعت عن سحب الزيت - على الرغم من أن جذوره تعود إلى علاجات الأيورفيدا الشعبية. والفكرة هي أن ضخ الزيت حول فمك وبصقه يزيل البكتيريا. واقترح بحث من عام 2009 في المجلة الهندية لأبحاث طب الأسنان أن سحب الزيت يمكن أن يقلل من تراكم البلاك. ومع ذلك، فقد خلص استعراض عام 2017 في Dental Hypotheses إلى عدم وجود دليل على سحب الزيت، حيث إن العديد من الدراسات تتضمن أحجام عينات صغيرة أو أن الطريقة معيبة.

وهناك ضجيج حول استخدام الفحم المنشط لتبييض الأسنان بشكل طبيعي، ولكن هل يدعم العلم ذلك؟. الفحم المنشط مسامي ويمكنه احتجاز المواد الكيميائية، وفقا لـ Medline Plus من قبل المكتبة الوطنية للطب. ومع ذلك، فإن الخبراء لديهم مخاوف بشأن سلامة هذه الطريقة.

وهناك خطر أكبر من الفائدة من استخدام المنتجات الطبيعية، مثل الفراولة والليمون والفحم وصودا الخبز. وكل هذه الأشياء تعمل عن طريق إزالة البقع السطحية على الأسنان، ما يجعلها تبدو أكثر بياضا في البداية. ومع الاستخدام المستمر، ستزيل المينا. ويوجد تحت المينا العاج وهو أكثر اصفرارا وحساسية.

وروّج لفوائد صودا الخبز كعلاج لتبييض الأسنان بشكل طبيعي، ولكن ما الدليل؟. من المفترض أن تعمل صودا الخبز على تنظيف البقع السطحية والحصول على ابتسامة لامعة.

وأظهرت دراسة أجريت عام 1998 في مجلة طب الأسنان السريري أن استخدام معجون أسنان يحتوي على صودا الخبز أدى إلى أسنان أكثر بياضا مقارنة بمعجون الأسنان بدونه. ومع ذلك، فهذه دراسة قديمة، ولا يوجد دليل على فعالية علاجات DIY.

ويشعر بعض الخبراء بالقلق من أن صودا الخبز مادة كاشطة، خاصة إذا استخدمت بكميات زائدة. ويمكن أن يتلف الأسنان ويخاطر بأن يؤدي إلى نتائج عكسية حيث يمكنك كشف العاج الأصفر الكامن.

استخدم الفرشاة بانتظام

لا تغفل أهمية النظافة اليومية. وتوصي جمعية طب الأسنان الأمريكية بتنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقتين مرتين يوميا للحفاظ على ابتسامة صحية. ويمكن أن يؤدي تراكم البلاك إلى ظهور بقع على السطح. ويمكن أن يؤدي تفريش أسنانك بانتظام إلى إزالة هذه البلاك وتحسين مظهر ابتسامتك.

المصدر: لايف ساينس