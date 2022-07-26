تاج ملكة جمال يخطف الأضواء (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان، ياسمينا زيتون، منشورا على حسابها في "انستغرام" تقول فيه: "جاهزة لأول مقابلة لي" وقد ظهرت وهي تضع التاج على رأسها، فما تفاصيل التاج الذي خطف قلوب الجميع؟

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بعد غياب 4 سنوات عن تنظيم مسابقة ملكة جمال لبنان، حصدت الشابة ياسمينا زيتون اللقب من بين المشتركات الـ17 في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2022، وذلك في حفل أقيم مساء يوم الأحد 24 يوليو.

وجذب التاج الماسي الذي تزينت به طالبة السنة الثالثة بكلية الصحافة والإعلام بجامعة "سيدة اللويزة" بمنطقة كسروان، أنظار الجميع لأناقته الشديدة ودقة تنفيذه، حيث يحمل التاج توقيع دار المجوهرات Zoughaib & Sons، التي تأسست على يد جوزيف زغيب عام 1981م، وتعد إرثا غيّر مفهوم المجوهرات في لبنان منذ عام 1981، مع التركيز على الإبداعات الجميلة المتجذرة في الأناقة والعاطفة.

صمم التاج من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطا، وقد زين بأحجار الألماس المرصوفة التي غطت الذهب الأبيض بالكامل، فيما رصع بأحجار ألماس مستديرة مع عشر حبات من اللؤلؤ، وهو مستوحى من أوراق الشجر والزهور .

المصدر: سيدتي