اشتعال سيارة أثناء قفزها فوق عدد من السيارات في عرض بمدينة إيفانوفو الروسية (فيديو)
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لم يتمكن سائق سيارة من تأدية قفزة فوق عدد من السيارات في عرض حيل في مدينة إيفانوفو الروسية، ما أسفر عن انقلاب السيارة واشتعال النيران بها أثناء تواجد طفل في المقصورة مع السائق.
وذكر مكتب المدعي العام أنه "بدأ تحقيقا فيما يتعلق بالمعلومات المنشورة على الإنترنت حول اشتعال سيارة خلال عرض أقيم في 24 يوليو في استاد سبارتاك في ايفانوفو".
وقال مكتب المدعي العام أنه يتأكد من المعلومات عن وجود طفل في السيارة المشتعلة، مشيرا إلى أنه "ثبت أن الرجل البالغ من العمر 40 عاما أصيب فقط بحروق، وقد لجأ إلى عمال الإسعاف طلبا للمساعدة".
المصدر: نوفوستي