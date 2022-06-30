4 طرق تمنع دماغك من إخبارك بأن الأسوأ قادم!

تخيل أن لديك مقابلة لوظيفة جديدة غدا، قد يفكر بعض الأشخاص في نوع الأسئلة التي قد تطرح عليهم حتى يتمكنوا من التحضير، أو تخيل أن المقابلة تسير على ما يرام.

وبالنسبة للآخرين، فإن التفكير في إجراء مقابلة سيجعلهم ينشغلون طوال الليل في تخيل أسوأ سيناريو ممكن - بغض النظر عن مدى غرابة ذلك. وإذا كنت شخصا لديه ميل لفعل هذا الأخير، فأنت عرضة للتهويل، وهو ميل إلى افتراض أن الأسوأ سيحدث عند تخيل موقف مستقبلي - حتى لو كان لديك دليل على أن هذه ليست النتيجة الأكثر احتمالية. والأشخاص الذين يرغبون في الشعور بالسيطرة (وبالتالي هم غير متسامحين مع عدم اليقين) هم أكثر عرضة للكوارث. وربط هذا بالقلق - مما يشير إلى أن التهويل المتكرر قد يكون عاملا في تطوير بعض مشاكل الصحة العقلية.

ويأتي التهويل من الاعتقاد بأنه من خلال تخيل الخطأ الذي قد يحدث، يمكننا حماية أنفسنا بشكل أفضل من الأذى - الجسدي والعقلي. ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه مفيد فقط إذا كنت قادرا على التنبؤ بشكل صحيح بما سيقع في موقف معين وكيف ستشعر به.

وعندما نتخيل الأحداث المستقبلية، نشعر برد فعل عاطفي للقصة التي نبتكرها - ونستخدم هذه الاستجابة لتحديد ما سنشعر به في المستقبل. لكن هذه الطريقة في التنبؤ بالغيب المقبل غالبا ما تكون خاطئة لأننا غير قادرين على تخيل كل ما قد يحدث.

وهذا يمكن أن يؤدي بنا إلى خلق استجابة عاطفية خاطئة للمواقف المستقبلية في رؤوسنا.

لكن إيماننا بما سيحدث في المستقبل يمكن أن يكون له تأثير كبير على سلوكنا. وعلى سبيل المثال، الأشخاص المتفائلون (أو الواقعيون) بشأن المستقبل هم أكثر استعدادا لتجربة أشياء جديدة.

ومن المحتمل أيضا أن يلاحظوا ما سار بشكل جيد في المواقف الجديدة. وعلى الجانب الآخر، فإن الأشخاص الذين يتفوهون بما قد يحدث بشكل خاطئ هم أقل عرضة لتجربة أشياء جديدة. وعندما يفعلون ذلك، فمن المرجح أن يشعروا بالخطأ الذي حدث. وسيتم تخزين هذا في ذاكرتهم وسيضيف إلى الأسباب التي تجعلهم لا يجربون أشياء جديدة في المستقبل.

ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي التهويل إلى إجهاد وقلق لا داعي له وقد يمنعك من القيام بالأشياء التي قد تستمتع بها أو تتعلم منها.

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وإذا كنت شخصا تميل إلى التهويل عند التوتر أو القلق، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة:

1. اتخاذ القرارات في الصباح

غالبا ما نشعر بالقلق بشأن المستقبل في الليل. وعندما نكون نائمين، يقل النشاط في الجزء العقلاني من دماغنا ويزداد النشاط في الجزء الأكثر عاطفية. نتيجة لذلك، نميل إلى استخدام دماغنا العاطفي لتصور المستقبل عندما نكون مستيقظين في الليل.

ويمكن أن تجعلنا قلة النوم أكثر حساسية تجاه الأشياء التي نراها تهددنا. ويمكن أن يقودنا هذا إلى التركيز أكثر على الخطأ الذي قد يحدث، ويجعلنا أكثر عرضة للتهويل.

وقد يكون من المفيد تذكير نفسك بأنك لا تفكر بعقلانية عندما تكون مستيقظا قلقا بشأن شيء ما. وقد يكون من المفيد أيضا الانتظار حتى الصباح لاتخاذ قرارات عندما يكون عقلك مستريحا.

2. علم ناقدك الداخلي أن يكون أكثر تعاطفاً

يمكن أن يكون الدافع وراء التهويل من قبل ناقدنا الداخلي، والذي قد يستخدم لغة قاسية تجعلنا عاطفيين.

وعندما يحدث هذا، حاول أن تتخيل ناقدك الداخلي كما لو كنت تنظر من خلال عيون شخص آخر. ما اللغة التي تستخدمها وهل ستلجأ إليها عند التحدث عن شخص آخر في موقف مشابه؟ وهل اللغة التي يستخدمها ناقدك الداخلي مفيدة أم مبررة؟.

وغالبا ما تكون الإجابات عن هذه الأسئلة بالنفي. كن مدركا للغة التي يستخدمها ناقدك الداخلي عندما تكون قلقا أو متوترا. إذا كان الأمر قاسيا للغاية، فحاول التبديل إلى طريقة أكثر لطفا للتحدث مع نفسك.

3. تأليف قصة أفضل

حتى لو ساءت الأمور في الماضي، فمن غير المرجح أن يكون هذا هو الحال في المستقبل - على الرغم مما قد نقول لأنفسنا. وإذا كان لديك ميل إلى التهويل بشأن الأحداث المستقبلية، فحاول التفكير بدلا من ذلك في الطرق التي قد يسير بها هذا الحدث على ما يرام، كي تشعر بقلق أقل.

وهناك استراتيجية أخرى تتمثل في اختلاق، ليس قصة واحدة فحسب، بل عددا من القصص المعقولة حول ما يمكن أن يحدث. وقد يساعدك هذا في تذكيرك بأن القصص التي تخبرها لنفسك هي مجرد قصص. وقد يساعدك اختيار التركيز على القصص ذات النتائج الإيجابية أيضا على تقليل الشعور بالقلق أو التوتر.

4. كن لطيفا مع نفسك

حاول أن تكون أكثر تعاطفا مع نفسك عند التفكير في مستقبلك. وهذا أصعب مما قد تتخيله - حتى بالنسبة للأشخاص الذين يتعاطفون كثيرا ومع الآخرين.

تطور التعاطف لمساعدتنا على التفاعل بشكل جيد مع الآخرين. والأشياء الصغيرة - مثل السؤال عن النصيحة التي قد تقدمها لصديق في موقفك - يمكن أن تساعدك في التواصل بصوتك الحنون.

وقد تساعدك ممارسة هذا في كثير من الأحيان على رؤية الحلول حيث كان من الممكن أن تركز فقط على المشكلة.

كما أن التخطيط للطرق التي قد تسوء بها الأمور في المستقبل يخدم غرضا - وهو الحفاظ على سلامتنا. ولكن إذا وجدت في كثير من الأحيان أنك تصاب بالكوارث من خلال التفكير في جميع السيناريوهات الأسوأ - خاصة على حساب صحتك العقلية - فقد يكون من المهم تذكير نفسك بأن الأشياء التي تقلق بشأنها قد لا تحدث أبدا.

يذكر أن التقرير أعدّ بإشراف باتريشيا ريدل، أستاذة علم الأعصاب التطبيقي، جامعة ريدينغ.

المصدر: ساينس ألرت