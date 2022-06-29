من ربح الأريكة بعد 100 ساعة من الجلوس؟

فاز شابان من مدينة بيلغورود الروسية بجائزة قدمها متجر أثاث في المدينة، بعد أن تمكنا من خوض تحد غريب من نوعه.

وكانت وسائل إعلام روسية قد أشارت إلى أن متجر أثاث في مدينة بيلغورود أعلن عن مسابقة غريبة يمنح فيها أريكة لمن يتمكن من الجلوس عليها لأطول فترة ممكنة، وشارك في التحدي حينها 3 أشخاص تمكن اثنان منهم من الاستمرار حتى النهاية.

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وتبعا لقناة "mash" على "تليغرام" فإن الشابين سانيسلاف وأندريه جلسا على الأريكة لمدة 100 ساعة متواصلة، ودون مخالفة شروط المسابقة، فما كان من صاحب المتجر إلى أن استسلم وأعلن فوزهما بالمسابقة معا، وقرر أن يمنح كلا منهما أريكة لوحده.

المصدر: تليغرام "@ mash"