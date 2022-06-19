إزالة 6 آلاف نحلة من جدار منزل في ولاية أمريكية

تم مؤخرا إزالة نحو ستة آلاف نحلة من جدار منزل زوجين عمره 100 عام في مدينة أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية.

وقال توماس ومارلو غوتيير إنهما كانا يزرعان زهورا صديقة للنحل خارج منزلهما بوسط المدينة لكن لم يتوقعا أن ينتقل النحل إليه.

وأوضحا : "تسلل النحل على الأرجح عبر ثقب في ملاط الطوب الخارجي".

واكتشف الزوجان النحل بعد أن لاحظا أن العديد منه يطير خارج نافذة المطبخ ووجدا حوالي 30 نحلة في غرفة نوم بالطابق الثاني.

وقال توماس: "إذا وضعت أذنك على الجدار تستطيع أن تسمع طنين النحل".

وأضافا الزوجان أنهما اتصلا باثنين من أعضاء نادي أوماها للنحل لنقله بشكل آمن.

وأحدث لاري كوتل من شركة كونتريسايد أكر أفياري، ثقبا في جدار المنزل، قبل أن يفرغ رايان غيليغان النحل في صندوق لنقله.

وذكرأنه تم العثور في الجدار على ثلاثة خلايا عسل سمكها خمسة سنتيمترات وقطرها حوالي 23 سنتيمترا داخل الجدار.

وبحسب غوتيير إنه تذوق هو وزوجته بعض العسل قبل أن يأخذ غيليغان النحل إلى أرضه.

المصدر: أ ب