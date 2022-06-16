ديزني: 14 دولة منعت عرض "لايت يير" بسبب قبلة مثلية

منعت 14 دولة عرض أحدث أفلام "ديزني" للرسوم المتحركة (لايت يير) في دور السينما بسبب احتوائه على مشهد قبلة قصيرة بين فتاتين مثليتين، حسبما أعلنت الشركة.

وبعد إعلان الإمارات مطلع الأسبوع الجاري منعها عرض الفيلم، قالت "ديزني" إن عددا من الدول منعت عرضه، منها: البحرين ومصر واندونيسيا والعراق والأردن والكويت ولبنان وماليزيا وعمان وقطر والسعودية وسوريا.

ويتضمن الفيلم الذي بلغت ميزانيته 200 مليون دولار، مشهدا تقوم فيه شخصية نسائية بتقبيل شريكتها وهو ما كان سببا لمنع الفيلم في العديد من دول العالم الإسلامي حيث تجرم القوانين العلاقات المثلية.

نجوم الفيلم كانوا وصفوا قرار الإمارات بأنه "مخيب للآمال".

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" في وقت سابق عن الممثل، كريس إيفانز، الذي أدى صوت البطل الفضائي، باز لايت يير: "نعم الأمر محبط"، وأضاف "إنه شعور جيد أن أكون جزءا من شيء يحقق تقدما اجتماعيا، لكنه يأتي مغلفا بإحباط حلو ومر في الوقت نفسه، لأن هناك أماكن لم تلحق بعد بالركب".

وكان المشهد المثير للجدل قد استبعد من الفيلم في السابق لكنه أعيد إليه بعد احتجاج موظفي الشركة المنتجة "بيكسار" على استجابة ديزني لقانون فلوريدا، وهو التشريع الذي أطلق عليه معارضون اسم قانون "لا تقل مثليا".

ويمثل منع عرض الفيلم تحديا كبيرا في إيرادات دور العرض بالنسبة لأحد أكبر أفلام ديزني المتحركة خلال العام، بينما تخرج صناعة السينما من آثار جائحة كورونا.

المصدر: "أسوشيتد برس"