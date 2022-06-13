بسبب قبلة "مثلية".. الإمارات تحظر فيلما للرسوم المتحركة

أعلنت الإمارات رسميا منع عرض أحد أفلام الرسوم المتحركة، "لمخالفته معايير المحتوى الإعلامي"، وسط معلومات عن أن دولا عربية أخرى منعته بسبب احتوائه على مشاهد تروج للمثلية.

مكتب تنظيم الإعلام في الإمارات أعلن "عن عدم منح فيلم الرسوم المتحركة Lightyear المقرر طرحه في دور السينما ابتداء من 16 يونيو الجاري، تصريح العرض في جميع دور السينما في الإمارات".

ولم يذكر المكتب السبب الرئيسي وراء القرار، إلا أنه أشار عبر حسابه في "تويتر" إلى مخالفة الفيلم "معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة".

وأضاف: "يؤكد المكتب التزام كافة الأفلام في دور السينما بالدولة للمتابعة والتقييم قبل موعد عرضه للجمهور لضمان سلامة المحتوى المتداول وفق التصنيف العمري الملائم".

أعلن مكتب تنظيم الإعلام عن عدم منح فيلم الرسوم المتحركة Lightyear المقرر طرحه في دور السينما ابتداءً من 16 يونيو الجاري، تصريح العرض في جميع دور السينما في الإمارات، وذلك لمخالفته معايير المحتوى الإعلامي المعمول بها في الدولة. pic.twitter.com/zmVtNMjlzc — مكتب تنظيم الإعلام (@uaemro) June 13, 2022

وذكرت تقارير إعلامية أن عددا من الدول العربية بينها السعودية ومصر، اتخذت الخطوة ذاتها التي اتخذتها الإمارات، وأشارت إلى أن السبب وراء ذلك هو احتواء الفيلم على مشاهد تشير إلى وجود علاقة بين فتاتين، وأحد المشاهد يتضمن قبلة بينهما.

وذكرت وسائل إعلام أن شركة Pixar العالمية المنتجة للفيلم، قامت بحذف ذلك المشهد من النسخة الأصلية تحسبا لمشاكل متوقعة في التسويق، إلا أنها أعادت تلك المشاهد بعد اعتراضات موظفين في الشركة.

المصدر: RT