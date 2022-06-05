جسر زجاجي في فيتنام يسجل رقما قياسيا في موسوعة غينيس

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن تسجيل جسر Bach Long الزجاجي والذي يقع في فيتنام كأطول جسر من نوعه في العالم.

ويقع جسر Bach Long في منطقة المرتفعات الريفية في مقاطعة Son La في شمال غرب فيتنام، ويربط الزوار بمنتجع جبلي شهير ويوفر إطلالات بانورامية رائعة على الغابات المطيرة الجبلية الخصبة.

وتم تعليق الجسر الزجاجي بارتفاع 492 قدما فوق سطح الأرض ويبلغ طوله 2073 قدما، وكان بمثابة تعاون مشترك بين سلطات السياحة المحلية وشركة إنشاءات فرنسية لإحياء السياحة، التي تضررت بشدة من الوباء العالمي عندما أغلقت البلاد حدودها أمام الزوار الدوليين.

وبحسب الخبراء يستطيع أن يقف على الجسر في آن واحد 540 شخصا، وتم قيادة سيارة دفع رباعي فوق الجسر مؤخرا لاختبار متانته، وهو ثالث جسر زجاجي يتم بناؤه في فيتنام، في عام 2018 احتل جسر مشاة جبلي مذهل آخر، يحمله زوجان من الأيدي الحجرية الضخمة، عناوين الصحف العالمية بعد افتتاحه في منطقة Ba Na Hills في وسط فيتنام.

وكان قد سجل أطول جسر زجاجي في العالم الرقم القياسي السابق لهيكل يبلغ طوله 1726 قدما في قوانغدونغ في الصين.

المصدر: CNN