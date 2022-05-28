الولايات المتحدة.. 35 مجموعة من التوائم يتخرجون معا في مدارس تكساس (فيديو)

ذكر موقع "TODAY" الأمريكي، يوم السبت، أن 35 مجموعة من التوائم ومجموعة واحدة من ثلاثة توائم ستتخرج من منطقة مدارس مانسفيلد المستقلة هذا الشهر.

وقالت ستيلا روبرسون والدة التوأم أنتوني وأنجيلا موركا: "إنه لأمر مدهش حقا.. نحن محظوظون حقا في المنطقة".

وأفادت روبرسون: "الابتعاد عن بعضنا البعض سيكون بالتأكيد شيئا جديدا، لكنني أعلم أنهما سيتواصلان معي ومع بعضهما باستمرار، سوف يشجعان بعضهما البعض كما هو الحال دائما".

وصرحت أنجيلا: "إنه لأمر رائع أن تكون توأما.. نحن لا نبدو متشابهين بالضرورة، لكن هذه الرابطة لا تزال موجودة مثل أي من التوائم هنا".

المصدر: موقع "توداي" الأمريكي