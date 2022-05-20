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شاهد.. استخراج هاتف من بطن شاب مصري

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شاهد.. استخراج هاتف من بطن شاب مصري
Globallookpress
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تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي في مصر، من استخراج هاتف محمول من بطن شاب 25 عاما، كان يعاني من آلام شديدة بالبطن والمعدة.

شاهد.. استخراج هاتف من بطن شاب مصري

واستقبل المستشفى مساء أمس الخميس لجراحة الطوارئ شابا يعاني من آلام شديدة في البطن، وبعد إجراء الفحوصات تبين وجود أجسام غريبة في معدته، وعلى الفور قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة وفوجئ الفريق الطبي خلال الجراحة بوجود هاتف محمول داخل معدته، وجرى استخراجه مع وضع المريض تحت الملاحظة الطبية.

شاهد.. استخراج هاتف من بطن شاب مصري

ويبلغ الشاب من العمر 25 عاما وتعد الحالة الثانية التي يشهدها المستشفى لاستخراج موبايل من بطن مريض.

المصدر: مصراوي

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