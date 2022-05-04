في حديث حول طلاقه.. بيل غيتس: لقد سببت الألم لعائلتي!

بعد مرور عام على إعلان طلاقه، رد الملياردير بيل غيتس على اتهامات بأنه لم يكن مخلصا لزوجته آنذاك، معترفا بأنه المسؤول عن "التسبب في الكثير من الألم لعائلته".

وقال غيتس يوم الثلاثاء في مقابلة مع شبكة NBC News: "ارتكبت أخطاء بالتأكيد وأنا أتحمل المسؤولية". وبعد الضغط عليه من قبل مضيفة برنامج "Today" سافانا غوثري، حول مزاعم بأن العديد من العلاقات ساهمت في تفكك زواجه من ميليندا غيتس الذي دام 27 عاما، قال: "لا أعتقد أن الخوض في التفاصيل في هذه المرحلة أمر بناء، لكن نعم، تسببت في الألم، وأشعر بالفزع حيال ذلك".

وأكد المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، البالغ من العمر 66 عاما، أنه وزوجته السابقة يواصلان العمل معا في مؤسستهما الخيرية، لكنه قال إن الطلاق كان "محزنا ومأساويا". وعند سؤاله عما تعلمه من خلال التجربة، توقف غيتس بشكل محرج، ثم قال إن خبرته تتعلق بموضوعات مثل تغير المناخ والرعاية الصحية. وأضاف فيما يتعلق بالشؤون الشخصية: "ليس لدي نصيحة عظيمة لأشخاص آخرين".

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وردا على سؤال حول صعوبة مشاهدة مقابلة على قناة CBS News أجرتها زوجته السابقة الشهر الماضي - حيث وصفت "الاستلقاء على الأرض تبكي" في بعض الأحيان أثناء زواجها - قال غيتس: "كان هذا أمرا صعبا للغاية. كان لدينا الكثير من الأشياء المدهشة في زواجنا. الأطفال، والمؤسسة، والمتعة التي تمتعنا بها. ولذا فهو تعديل صعب للغاية. أعرف أن حالات الطلاق مختلفة، لكنها مجرد تغيير كامل. كنا شركاء، نشأنا معا نوعا ما، والآن أصبح الأمر مختلفا. نحن لسنا متزوجين".

وخلال مقابلة مع شبكة CBS، قالت ميليندا غيتس إن علاقة زوجها آنذاك بالممول جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، كانت أحد أسباب الطلاق. ووصف بيل غيتس قراره بمقابلة إبستين عدة مرات بأنه "خطأ فادح"، مضيفا: "كان لدي هدف لجمع الأموال من أجل الصحة العالمية. لم أكن أدرك أن الاجتماع معه كاد يقلل من شأن الأشياء الفظيعة التي قام بها. تعلمت المزيد عن ذلك بمرور الوقت، لكنني أضفت ذلك إلى قائمة الأخطاء الكبيرة، بما في ذلك حيث كانت نصيحة ميليندا سليمة وكان يجب أن أتبعها في وقت أقرب مما فعلت".

وتوفي إبستين في زنزانة سجن بنيويورك في أغسطس 2019، بزعم انتحاره، بينما كان ينتظر المحاكمة بتهمة الاتجار بالأطفال لأغراض الجنس.

وأجرى غيتس المقابلة للترويج لكتابه الجديد، بعنوان "كيفية منع الوباء التالي". وألقى باللوم على "المعلومات الخاطئة" في قتل الأمريكيين خلال جائحة "كوفيد-19"، وقال إنه كان من الصعب فهم سبب استهدافه بـ "نظريات المؤامرة" بعد دعم اللقاحات التي أنقذت الأرواح.

المصدر: RT