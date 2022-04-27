السيسي يفتتح اليوم مسجد الحسين بعد تجديده (صور)

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مسجد الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد، بما في ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للإمام الحسين.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن "السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يشارك في الافتتاح يرافقه سمو الأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك السيد مفضل محمد حسن ممثل السلطان بمصر".

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وأضاف: "إن تطوير مسجد الحسين يأتي في إطار توجيهات السيسي بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصة أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، وذلك بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات"، مشيرا إلى أن "ذلك جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما في ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة في تطوير المواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية".

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وتابع راضي قائلا: "في إطار العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، فإن سلطان البهرة له جهود مقدرة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، منها أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، وذلك فضلا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة في مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق "تحيا مصر".

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القاهرة- ناصر حاتم

المصدر: RT