موقع خامنئي ينشر كاريكاتيرا عن "البقرة الحلوب" مستوحى من كلامه حول "الأزمة السعودية في اليمن" (صورة)

نشر الموقع الإلكتروني الرسمي للمرشد الإيراني، علي خامنئي، باللغة العربية، رسما كاريكاتيريا مستوحى من كلام خامنئي، حول "الأزمة السعودية في اليمن".

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ونشر موقع خامنئي كاريكاتيرا يظهر عملية حلب بقرة وهي تصرخ، وعليها وحولها آثار للدم، وموصولة إلى عبوتين لجهاز تعبئة الحليب، عليهما علما الولايات المحدة وإسرائيل.

وكتب الموقع: "كاريكاتير مستوحى من كلام الإمام الخامنئي حول الأزمة السعودية في اليمن".

ونقل عن خامنئي قوله: "ليس من الفخر لبلد مسلم أن يقول عنه الرئيس الأمريكي ( الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب) علنا: "إننا ننظر إلى البقرة الحلوب!" الرئيس الأمريكي قال هذا الكلام..قال إننا ننظر إلى السعوديين على أنهم بقرة حلوب.. فهل هناك ذل أسوأ من هذا لدولة ولشعب ما؟ يأخذون أموالها ثم يخاطبونها أنها بقرة حلوب ويهينوننها!"، مع إرفاق تاريخ الكلام (14 أبريل 2018).

واستحضر الموقع كلمة أخرى للمرشد الإيراني: "في قضية اليمن لدي كلمة نصح أوجهها إلى السادة السعوديين، وهي حقا نابعة من النصح ونيات خيرة: لماذا تواصلون حربا توقنون بأنكم لن تنتصروا فيها؟ أصلا، هل هناك احتمال أن تنتصر السعودية في حرب اليمن؟ الاحتمال معدوم أيضا..حسنا، فلماذا تستمر حرب لا يوجد فيها احتمال لتحقيق النصر؟ اعثروا على سبيل تخرجون به أنفسكم من هذه الحرب"، مع إرفاق تاريخ الكلام (12 أبريل 2022).

المصدر: "khamenei.ir"