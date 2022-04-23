بعد وصول عدد مشاهداته إلى 730 مليونا.. فان دام: أنا سعيد بمشاركتي في "رامز موفي ستار"

أعرب النجم العالمي جان كلود فان دام عن سعادته بالمشاركة في برنامج المقالب "رامز موفي ستار" الذي يقدمه رامز جلال.

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وأعاد فان دام نشر خبر عن وصول عدد مشاهدات برنامج "رامز موفي ستار" إلى 730 مليون مرة في 8 أيام فقط.

وكتب الممثل البلجيكي: "يسعدني معرفة أن برنامج مقالب الذي شاركت فيه قد حقق 730 مليون مشاهدة في 8 أيام فقط".

وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم، ليتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي تصيبهم بالهلع، حيث يستقلون سيارة تجري بهم في الصحراء وتقف فجأة على شفا بحيرة بها تمساح وتظهر ثعابين صغيرة في يد رامز جلال الذي يرتدي قناعا على وجهه، بمشاركة الفنان العالمي فان دام.

وتم تصوير برنامج رامز موفي ستار بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويشارك فيه الفنان العالمي فان دام.

ووقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحققت مُشاهدات البرنامج أرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

القاهرة - ناصر حاتم