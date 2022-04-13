"رامز موفي ستار" يحقق أكثر من 730 مليون مشاهدة خلال أول 8 أيام في رمضان (فيديو)

حقق برنامج "رامز موفي ستار" أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية خلال أول 8 أيام في رمضان.

وقالت قناة "MBC مصر" في بيان رسمي إن برنامج "رامز موفي ستار" حصد الأرقام القياسية عبر نسب المُشاهدة الرسمية الموثقة في مصر والعالم العربي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

وأضافت القناة في بيانها أن الأرقام الرسمية للمشاهدات خلال الأيام الثمانية الأولى لشهر رمضان في العالم العربي إلى 29 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، و47.5 مليون عبر "فيسبوك" و483.5 مليون عبر "سناب شات"، و602 ألف من خلال "تويتر"، و2.5 مليون عبر "إنستغرام"، و38.5 مليون عبر "تيك توك"، بينما تجاوز عدد مشاهدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على شبكات التواصل الإجتماعي المختلفة نحو 13 مليون مشاهدة بعد طرحه قبل يومان من شهر رمضان، بالإضافة للصفحات الرسمية الخاصة بالفنان رامز جلال.

واستقبل البرنامج في أحدث حلقاته نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة القدم عمرو السولية في حلقة مثيرة يتعرض فيها السولية للكثير من المغامرات والمفاجآت غير المتوقعة.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، وهو يعرض على عدد من القنوات المنتمية لـ MBC، بالإضافة لمنصة "شاهد".

المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT