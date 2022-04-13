"رامز موفي ستار" يحقق أكثر من 730 مليون مشاهدة خلال أول 8 أيام في رمضان (فيديو)
حقق برنامج "رامز موفي ستار" أكثر من 730 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية خلال أول 8 أيام في رمضان.
وقالت قناة "MBC مصر" في بيان رسمي إن برنامج "رامز موفي ستار" حصد الأرقام القياسية عبر نسب المُشاهدة الرسمية الموثقة في مصر والعالم العربي خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.
وأضافت القناة في بيانها أن الأرقام الرسمية للمشاهدات خلال الأيام الثمانية الأولى لشهر رمضان في العالم العربي إلى 29 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، و47.5 مليون عبر "فيسبوك" و483.5 مليون عبر "سناب شات"، و602 ألف من خلال "تويتر"، و2.5 مليون عبر "إنستغرام"، و38.5 مليون عبر "تيك توك"، بينما تجاوز عدد مشاهدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على شبكات التواصل الإجتماعي المختلفة نحو 13 مليون مشاهدة بعد طرحه قبل يومان من شهر رمضان، بالإضافة للصفحات الرسمية الخاصة بالفنان رامز جلال.
برنامج #رامز_موفي_ستار يُحقق 730 مليون مُشاهدة عبر منصات التواصل الإجتماعي الرسمية خلال اول 8 أيام في رمضان— MBC مصر (@mbcmasr) April 13, 2022
#MBCMASR#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيهpic.twitter.com/fHzogz14kf
واستقبل البرنامج في أحدث حلقاته نجم منتخب مصر والنادي الأهلي لكرة القدم عمرو السولية في حلقة مثيرة يتعرض فيها السولية للكثير من المغامرات والمفاجآت غير المتوقعة.
يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، وهو يعرض على عدد من القنوات المنتمية لـ MBC، بالإضافة لمنصة "شاهد".
فان دام : أنا أهلاوي .. وتعليق كوميدي من رامز جلال على عمرو السولية#رامز_موڤي_ستار#رامز_موفي_ستار#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه@ramezgalal@GEA_SA@JCVD— MBC IRAQ (@mbciraqtv) April 13, 2022
اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية
6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/so3kNIZlBr
Shahid VIP pic.twitter.com/yDlilDK6Gz
عمرو السولية يضرب رامز جلال بقوة بعد مقلب رامز موفي ستار#رامز_موڤي_ستار#رامز_موفي_ستار#رمضان_يجمعنا#هيئة_الترفيه@ramezgalal@GEA_SA@JCVD— MBC IRAQ (@mbciraqtv) April 13, 2022
اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية
6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/so3kNIZlBr
Shahid VIP pic.twitter.com/nXBodK0N0o
المصدر: وسائل إعلام مصرية + RT