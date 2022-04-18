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"مطارد عواصف" يلتقط لحظة ضرب صاعقة لسيارة في حدث مثير للغاية!

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Gettyimages.ru Alepo Beliavsky / 500px
صورة تعبيرية
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التقط أحد "مطاردي العواصف" في ولاية أيوا الأمريكية، مقطع فيديو يظهر صاعقة تضرب سيارة صديقه أثناء إعصار.

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وحدث ذلك في 12 أبريل، حيث "كان مطارد العاصفة واليوتيوبر" كريستوفر ريسك، يسجل لقطات عندما ضربت صاعقة سيارة صديقه، من نوع تويوتا بريوس.

وقال ريسك لـStoryful: "لم أر شيئا كهذا من قبل، هذا حدث نادر للغاية".

وكانت واحدة من 10 أعاصير أبلغ عنها في ولاية أيوا يوم الثلاثاء، حيث تحرك خط قوي من العواصف في جميع أنحاء الولاية، وفقا لوكالة Associated Press. وتم تصنيف الإعصار في مدينة غيلمور على أنها EF-2.

أما بالنسبة للسيارة، فقال ريسك إنها "معطلة" وكان لابد من نقلها إلى ميكانيكي، لكن لم يصب أحد بأذى.

المصدر: fox35orlando

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