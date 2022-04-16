فيديو لامرآة لبنانية تقتل كلبا يثير مواقع التواصل الاجتماعي

انتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي بلبنان مقطع فيديو لإمرأة لبنانية تطلق النارعلى كلب وتقتله، فيما يقوم أولادها بمشاهدة الواقعة، مما أثارغضب الناشطين بحقوق الحيوان والمجتمع اللبناني.

وإثرانتشار فيديو قتل الكلب وتعليق العديد من الأشخاص والمشاهير عليه، أوضحت الأم سلمى أبو خضور غندور سبب قيامها بقتل الكلب في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، حيث قالت: "من اعترض على إطلاق النار فجأة لم ير وجه ابنتي، وكم هو مشوه، ويعتقد البعض أنني سعيدة بأنني قتلت الكلب، أنا ببساطة أنقذت ابنتي ونفسيتها المحطمة، أنا أربي الكلاب والقطط وأرجو أن لا يتسرع أحد بالحكم عليّ، ويا ليتنا رأينا هذه الإنسانية عندما كانت ابنتي تخضع للعمليات الجراحية".

وطالب ناشطون قوى الأمن الداخلي وجمعيات الرفق بالحيوانات باتخاذ إجراءات بحق المرأة، بسبب عملها "الإجرامي"، وشدد بعضهم على أن "مكانها الطبيعي في السجن".

لثواني وقفت الدني.

وضحكات الطفل حرقوني..

عايشين مع وحوش مجرمة قاتلة..

حبيبي يا صغَيّر..

كانوا آخر لحظات الك بشمس نيسان..

ليش ما هاجمتها؟ ليش ما وقفت بوجه هالشيطان؟

وهالضحكات مسامير بنعش هالطفولة.

سلمى غندور من كامد اللوز البقاع الغربي، جريمتك برسم الله و @LebISF وضمائر المعنيين! pic.twitter.com/zn7EKNKF3N — Ghina (@GhinaNahfawi) April 15, 2022

واعتبر بعض المتابعين أن تصريح الأم، لا يبرر فعلتها، وأنها انتقمت من كلب ليس له "عقل" ولا يفكر بارتكاب الجريمة.

من شي شهر كنت عم بحمل بسيني تشيلو عن طرف التخت، شكلو يا وجع من طريقة الحمل يا نقز لأنو كان نايم! المهم هيدي كانت النتيجة! على شوي كان بدي قطب! احزروا شو عملت فيه!!! ما شي!! ما عملت شي لأنو الحيوان ما بيأذي عن شرّ!!

والأكيد الأكيد إنّي ما قوصتوه!!! #لا_تبرير@GhinaNahfawipic.twitter.com/dLKER4b9s4 — Sandrine (@SandrineZeynoun) April 15, 2022

وتفاعل وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن مع الواقعة، ودعا إلى محاسبة المرأة في تغريدة له على تويتر

تابعنا جريمة إطلاق نار دون رحمة على كلب في بلدة كامد اللوز، وبناء عليه اجريت اتصالاً بالمدعي العام البيئي، الذي بدوره سيوجه الجهات المختصة لأخذ الإجراءات المناسبة، وليتحمل كل مواطن عواقب أفعاله

وندعو جميع المعنيين للتشدد مع هذه الأفعال الغير مقبولة على المستويين الانساني والحضاري — Abbas AL Hajj Hassan (@Abbas_h_hasan) April 15, 2022

وشارك الفيديو عدد من نجمات لبنان اللاتي استنكرن هذه "الجريمة" ومنهن إليسا، ونانسي عجرم.

لما الإنسانية والرحمة بقلوبنا تموت... !!!! عقدّ ما قلبي موجوع من بشاعة هالفيديو، موجوع أكتر عضحكات طفل عم يربى على القتل، بكل دم بارد!@LebISFhttps://t.co/dRmvPYWQNt — Nancy Ajram (@NancyAjram) April 15, 2022

لك شو هل الاجرام ،لك هاي روح يا بلا انسانية !الله يسطفل فيكن!

يا حرام https://t.co/C4cFGkb0j9 — Elissa (@elissakh) April 15, 2022

المصدر: social media+RT