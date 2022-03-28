هاوية تنظيف شواطئ تعثر على "كنز ثمين " في صندوق خشبي قديم

عثرت جيني فيتزجيرالد هاوية جمع القمامة على الشواطئ على حوالي 100 قطعة نقدية قديمة وجواهر وساعة جيب وخاتم في صندوق قديم في أحد شواطئ بريطانيا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل وجدت جيني "الكنز" بين منطقتي Cart Gap و Happisburgh أثناء تواجدها مع مجموعة North Norfolk Beach Cleans التي تساهم في الحفاظ على الشواطئ نظيفة عبر البحث عن القمامة البحرية.

وقال جيني لم أجد شيئا كهذا على الشاطئ من قبل، عادة ما أبحث عن زجاج وقذائف البحر، لذلك كان أمرا لا يصدق". وأضافت جيني"لقد كانت مجرد فرصة محضة أنني تعثرت، واعتقدت أنها كانت قطعة من الأخشاب الطافية في البداية ولكن بعد ذلك رأيت الجزء العلوي منها".

وتم اكتشاف الصندوق الذي يبلغ 10 بوصات في أسفل منحدر منخفض مخبأ خلف رصيف رملي، وساعد جيمي زوجها جيمس، مستشار تكنولوجيا المعلومات، في إعادة صندوقها البالغ وزنه 3 أرطال إلى المنزل في نورويتش ، حيث ساعد أطفال جيني في تنظيف الرمال باستخدام فرشاة أسنان قديمة.

وقالت السكرتيرة الطبية السيدة فيتزجيرالد: "وجدنا حوالي 100 قطعة نقدية، معظمها من العصر الفيكتوري وبعضها مؤرخ في عهد جورج الثالث، لكن بعضها بدا رومانيا وكان هناك زوجان من جريش القرون الوسطى ،إضافة إلى زجاجة عطر مزخرفة ومفتاح حديدي وحامل عود ثقاب فضي منقوش عليه اسم إرنست".

وبحسب جيني سيتم تسليم الصندوق إلى مجلس مقاطعة نورفولك ليتم تحديد من يستفيد منه.

المصدر: ديلي ميل