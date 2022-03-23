بالفيديو..مغامرون سعوديون يوثقون رحلتهم إلى نهاية الأعجوبة البركانية كهف "ماكر الشياهين"

استطاعت مجموعة من السعوديين في الوصول إلى نهاية الأعجوبة البركانية كهف "ماكر الشياهين"، الذي يعتبر واحدا من أكبر الكهوف البركانية في السعودية.

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ووثقت المجموعة السعودية المؤلفة من عدد من المغامرين رحلتها إلى الكهف العميق، حيث عبروا عن اندهاشهم الشديد بهذه الرحلة التي وصفوها بالأعجوبة، كما وصفوا الكهف بأنه عالم مختلف وكوكب آخر أو أسطورة الحق، وظهروا في بداية نزولهم للكهف بالرحلة التي بدأت من الساعة 1:18 ظهرا حتى 05:42 عصرا، حيث استغرقت نحو 4 ساعات ونصف لنحو 6 كيلومترات من السير ذهابا وإيابا.



وأوضح أحد المغامرين أن الكهف عبارة عن جزء بسيط من أنبوب عملاقي ضخم وقديم ولا يزال مجهولا تحت الأرض، مليء ببقايا العظام وآثار الضباع والذئاب، وأعشاش الطيور بكميات كبيرة، مثلما ظهر في الفيديو الموثق للرحلة.



وتحدث المغامرون عن ردة فعلهم وشعورهم بهذه التجربة بعد الانتهاء من استكشاف الكهف، ووصفها أحدهم بأنها تجربة رائعة، فيما وصفها آخر بأنها أفضل مغامرة قام بها في حياته.

المصدر: RT