أمريكي يربح 20 مليون دولار في اليانصيب خلال أقل من 3 سنوات

فاز أحد سكان ولاية تكساس الأمريكية اليوم الثلاثاء بجائزة يانصيب قيمتها 10 ملايين دولار من بطاقات Delux للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات.

وقال خوان هيرنانديز، وهو من ولاية نيويورك ويعيش في هيمبستيد بولاية تكساس: "ما زلت أحاول إنفاق العشرة ملايين دولار التي فزت بها في عام 2019"، مشيرا إلى أن "أول شيء فعلته هو سداد الرهن العقاري على منزلي في البطاقة الرابحة الأولى، وتبرعت للكثير من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم خلال الوباء، ولا سيما سائقي الشاحنات، وأعتزم مواصلة التبرعات بالبطاقة الثانية".

وأفاد هيرنانديز بأنه سيتبرع بأموال فوزه الثاني للأشخاص المحتاجين.

وقال موقع New York Lottery : "تم توزيع ثلاث جوائز كبرى قيمتها 10 ملايين دولار"، مبينا أن "هناك فائزون تكرر ربحهم بالجائزة ذاتها خلال فترة زمنية قصيرة، إذ فاز عامل مرافق متقاعد من ولاية ماريلاند بجائزته الثانية البالغة مليونَي دولار في عام 2021".

وأوضح أن احتمالات الفوز في بطاقات السحب الكبيرة البالغة 10 ملايين دولار هي 1 في 3.52 مليون عملية سحب.

المصدر: "الإندبندنت"