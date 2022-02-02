 
مباشر

الحقيقة سعودية.. صحيفة تكشف زيف أفضل صورة بطاقة في العالم (صورة)

متفرقات

الحقيقة سعودية.. صحيفة تكشف زيف أفضل صورة بطاقة في العالم (صورة)
RT / instagram.com/marwa.ibrm
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sb4x

تدوال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية صورة لفتاة وقالوا إنها فتاة ألمانيّة فازت بلقب أفضل صورة بطاقة في العالم.

ودحضا لما نشره المدونون والمغردون، قامت صحيفة "النهار" اللبنانية بتدقيق للصورة حيث تبين أن ما تم تناقله عار لا صحة له.

وذكرت الصحيفة اللبنانية أن الصورة الأصلية في الواقع تعود للفاشينيستا والمؤثرة السعودية مروة إبراهيم على رخصة قيادة ألمانية نشرتها في 27 أغسطس 2020 على حسابها في "إنستغرام".

وقالت الفاشينيستا السعودية معلقة على الصورة حينها: "إنها ليست حتى صورة الهوية المثالية لرخصة القيادة.. لكني أحبها فقط لأنها الصورة الوحيدة التي تبدو جيدة مقارنة بالصور الأخرى".

وذكرت أيضا في التدوينة أنها "تسلمت الرخصة أخيرا".

المصدر: صحيفة "النهار" اللبنانية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا