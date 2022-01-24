لحظات محرجة.. عروسان يسقطان أرضا أثناء الرقص بسبب وزن الزوجة! (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف يظهر لحظات حرجة عاشها عروسان خلال حفل زفافهما.

ويظهر الفيديو العريس الذي كان على ما يبدو في حالة سكر، وهو يحاول حمل العروسة إلى حضنه أثناء الرقص لكنه يفقد التوازن بسبب وزنها ويقعا أرضا، وسط قهقهات الحضور.

المصدر: RT