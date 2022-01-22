موجة تسونامي عملاقة تدفع رجلا من أصحاب الإعاقة للسباحة 27 ساعة بين جزر غير مأهولة (فيديو)

سبح رجل من أرخبيل جزر تونغا، من أصحاب الإعاقة، لمدة 27 ساعة ولمسافة 8 أميال في المحيط من أجل البقاء على قيد الحياة، بعد أن ألقي به في البحر جراء موجات المد المدمرة التي ضربت الجزر.

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وكان ليسالا فولاو، 57 عاما، وهو نجار متقاعد، في منزله بجزيرة أتاتا مع ابنه وابنة أخته حوالي الساعة 6 مساء يوم السبت الماضي، عندما حملتهم موجة تسونامي تبلغ 20 قدما على بعد أميال من الشاطئ.

وعلى غير هدى وحيدا، أمضى فولاو الـ 27 ساعة التالية يسبح بين جزر غير مأهولة، ويحاول عبثا الإشارة إلى القوارب المارة قبل أن يصل في النهاية إلى البر الرئيسي، حيث التقطته سيارة عابرة.

وقرر فولاو، الذي يعاني من مشاكل في ساقيه تجعله "يمشي أبطأ من الطفل"، عدم طلب المساعدة لأنه لا يريد ابنه أو ابنة أخته أن يخاطرا بحياتهما في محاولة لإنقاذه. بشكل مأساوي.

وفي حديثه إلى محطة الإذاعة التونغية "Broadcom FM" حول تجربته غير العادية، قال إن شقيقه حذره من كارثة تسونامي. وأضاف أن الأسرة هرعت خارج منزلها وتسلقت شجرة هربا من الموجة التي اجتاحت الجزيرة.

واعتقادا منها بأن الخطر انتهى، نزلت العائلة من الشجرة، لكن الجزيرة تعرضت بعد ذلك لموجة ثانية، يقدر فولاو ارتفاعها بأكثر من 20 قدما، حملتهم جميعا إلى البحر.

وقال الرجل، الذي تقطعت به السبل على بعد أميال من الشاطئ، إنه لم يستطع رؤية ابنه أو ابنة أخته في الماء، لكنه كان يسمع صوتهما ينادونه.

وبعد فترة توقف صوت ابنة أخته، لكن ابنه استمر في الاتصال. وقال إنه اتخذ القرار الصعب بتجاهل البكاء والتزام الصمت، لأنه لا يريد أن يخاطر ابنه أو ابنة أخته بحياتهما في محاولة لإنقاذه.

وعثر فولاو في النهاية على شجرة مكسورة، وقرر التشبث بها معتقدا أنه إذا مات، فستتاح لعائلته على الأقل فرصة للعثور على جثته.

ولكن بدلا من الموت، انجرف إلى جزيرة توكيتوكي القريبة، وهي غير مأهولة، حيث وصل في وقت مبكر من صباح يوم الأحد الماضي.

وتسبب ثوران بركان في أرخبيل تونغا مؤخرا، بموجات مد عاتية "تسونامي" أدت لخسائر بشرية ومادية. وأكدت السلطات إخلاء بعض الجزر النائية بعد تدمير منازل وقرية بأكملها في جزيرة مانغو. فيما أعلنت الوكالات الدولية المسؤولة عن تقييم الأضرار في الأرخبيل رصد "أضرار جسيمة" في الجزر.

المصدر: ديلي ميل