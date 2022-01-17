فيديو أخطبوط نادر يظهر "مواجهة لا تتكرر في العمر"!

يظهر مقطع فيديو جديد ساحر "مواجهة تحدث مرة واحدة في العمر" مع أخطبوط غريب ومشرق يسبح فوق الحاجز المرجاني العظيم في شمال شرق أستراليا.

وكانت المواجهة، التي نشرها موقع الأخبار الأسترالي المحلي Bundaberg Now لأول مرة، بمثابة مشاهدة نادرة لأخطبوط شامل. وقامت جاسينتا شاكلتون، عالمة الأحياء البحرية ودليل الشعاب المرجانية، بتصوير الأخطبوط أثناء الغوص قبالة ساحل جزيرة ليدي إليوت في كوينزلاند في 6 يناير.

وقالت شاكلتون: "عندما رأيته لأول مرة، اعتقدت أنه كان من الممكن أن يكون سمكة صغيرة ذات زعانف طويلة، ولكن مع اقترابها أدركت أنها كانت عبارة عن أخطبوط وشعرت بسعادة غامرة ولم أستطع احتواء الإثارة!".

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وتعد أخطبوطات Blanket مجموعة صغيرة من الأخطبوطات التي نادرا ما تُرى في جنس Tremoctopus، وفقا لـGreat Barrier Reef Foundation، وهي مؤسسة غير ربحية تعمل على حماية الشعاب المرجانية الشهيرة. والتقت شاكلتون بالأنثى الشابة في المياه الضحلة، وهو أمر نادر بشكل خاص لأن هذه الأخطبوطات تعيش عادة في المحيط المفتوح.

وكتبت شاكلتون في حسابها على "إنستغرام"، حيث نشرت الفيديو وصور اللقاء: "كانت الألوان في عباءتها رائعة وكان من الرائع مشاهدة الطريقة التي تتحرك بها عبر الماء".

ويصل طول الأخطبوطات الأنثى إلى حوالي 6.6 قدم (2 متر)، بينما يبلغ طول الذكور أقل من 1 بوصة (2.4 سم)، وفقا لمؤسسة Great Barrier Reef Foundation. وهذا هو واحد من أكبر الفروق في الحجم بين الجنسين من أي حيوان.

وتشتهر الأخطبوطات Blanket أيضا باستراتيجيتها الغريبة في الصيد المتمثلة في تمزيق مجسات قنديل البحر السام واستخدامها كسلاح للقبض على الفريسة.

المصدر: لايف ساينس