مصر.. شاب يلجأ لخدعة غريبة لسرقة مطعم (صورة)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة لشاب قيل أنه لص انتحل صفة طبيب لسرقة أحد مطاعم الأسماك.

إقرأ المزيد

وقال النشطاء إن الشاب زعم أنه الدكتور أ. ش، استشاري أطفال وحديثي الولادة، أحد أشهر الأطباء في المنطقة، انتحل الشاب لصفته، خاصة أنه يمتلك عددا كبيرا من المتابعين على السوشيال ميديا، ليجده بيئة ملائمة لتنفيذ مخططه، وفقا لما أوضحه صاحب المطعم: "خد مننا 2 كيلو جمبري مشوي و2 كيلو بوري سنجاري، وفلوس ومشي".

ولم يتخيل استشاري الأطفال وحديثي الولادة، انتحال شخصيته من قبل أحد الشباب، مستغلا شهرته في المكان قائلا: "اتصدمت من تفاصيل الواقعة والأحداث اللي قالي عليها صاحب المطعم، إن الشاب بيتعامل بكل هدوء وبيتقمص الشخصة فعلا".

ودخل الشاب إلى محل الأسماك مرحبا بمالكه، عصر يوم الأحد الماضي، مرتديا كمامة، قائلا:" أنت مش عارفني ولا إيه؟، أنا الدكتور اللي ساكن في العمارة اللي جنبك"، وفقا لما رواه استشاري الأطفال وحديثي الولادة: "صاحب المطعم اتخدع فعلا فيه بسبب الكمامة، وعمله طلبه فعلا 2 كيلو جمبري مشوي و2 كيلو بوري سنجاري، وكمان الفلوس اللي طلب يستلفها لغاية ما زوجتي تيجي تحاسبه".

وفوجئ صاحب المطعم بحديث الشاب في هاتفه المحمول، زاعما أنه يتحدث إلى زوجته، قائلا لها "هتلاقي الفلوس عندك في الظرف في الدولاب هاتيها بسرعة للمطعم علشان مستعجل ورايا شغل وأنتي حاسبيه، أنا هاخد السمك من محمد، وزودي معاهم الـ850 جنيه اللي هخدهم منه دلوقتي".

بحسب ما رواه صاحب المطعم: "اتخدعت فعلا في أسلوبه بالكلام، وصدقته وأديتله الفلوس، وهقدم فيه بلاغ قريب جدا لو الحاجة اللي خدها مرجعتش".

المصدر: الوطن