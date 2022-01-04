"دوس 6666" أغلى لوحة في المزاد الإلكتروني

أنهى مزاد اللوحات الإلكتروني في السعودية أعماله بتصدر اللوحات من فئة "الخصوصي" الأعلى سعرا.

وبلغ عدد اللوحات 19 لوحة بمبلغ 558346 ريال، وكانت 17 لوحة لفئة الخصوصي بمبلغ 521846 ريال، ولوحة لكل من فئة النقل الخاص والدراجات النارية بمبلغ 36500 ريال.

وتم إطلاق مزاد اللوحات الإلكتروني عن طريق منصة "أبشر" الحكومية، وذلك ببيع عدد من اللوحات بأرقام وأحرف مميزة، من فئة "خصوصي، نقل خاص، دراجة آلية"، حيث يتاح في المزاد إمكانية شراء اللوحة المميزة إلكترونيا، من كافة مناطق المملكة، دون الحضور إلى المقرات الحكومية.

واستحوذت لوحة "د و س 6666" من فئة لوحات مركبات خصوصي، على نصيب الأغلى، تم بيعها في المزاد الإلكتروني بمبلغ وصل ما يقارب 66000 ريال، بعدد مزايدات بلغ عددها 62 مزايدة، فيما جاءت لوحة "ب ك ب 78" من فئة لوحات مركبات نقل خاصة، بمبلغ 19000 ريال، تليها لوحة "ر ع 8" من فئة لوحات الدراجات الهوائية بمبلغ 17500 ريال، وهي الأرخص سعرا.

المصدر: صحيفة "الوطن" السعودية