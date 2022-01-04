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ملكة جمال الكون السابقة تكشف عن عارض "فريد" جراء إصابتها بفيروس كورونا

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ملكة جمال الكون السابقة تكشف عن عارض
Globallookpress Mayer
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يعاني معظم المصابين بفيروس كورونا من أعراض كالتهاب الحلق المعتاد والسعال الجاف، في حين كشفت ملكة جمال الكون السابقة، أوليفيا روجرز، عن عارض "فريد" جراء إصابتها بهذا الفيروس.

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وأوضحت ملكة الجمال الأسترالية، أوليفيا روجرز (29 عاما)، أنها عانت من أحد الأعراض الفريدة المرتبطة بالفيروس، وهو: "التجشؤ بلا توقف".

وأوليفيا، التي ثبتت إصابتها يوم الاثنين الماضي، بعد أن أمضت عيد الميلاد مع أسرتها في جنوب أستراليا، كانت تتجشأ كثيرا منذ ظهور الأعراض عليها، حيث كتبت في "إنستغرام": "لدي أكثر الأعراض عشوائية (لكن من المضحك) - لا يمكنني التوقف عن التجشؤ'.

وأضافت: "لقد بحثت في موقع "غوغل"، ويبدو أنه جزء من أعراض الجهاز الهضمي لدى الإصابة بكورونا..ليس شائعا رغم ذلك".

ومن ثم سألت 175 ألف متابع لها عما إذا كان "أي شخص آخر لديه هذا الأمر مع فيروس كورونا؟"

ملكة جمال الكون السابقة تكشف عن عارض
dailymail

وشاركت أوليفيا لقطة شاشة لصحيفة حقائق حول فيروس كورونا، والتي أظهرت التجشؤ كأعراض أقل شيوعا للفيروس.

وأشارت إلى إنها كانت في البداية غير متأكدة مما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا، وكانت تفترض فقط أنها تعاني من أعراضها، لكنها حصلت أخيرا على إجابتها عندما وصلت نتيجة فحصها عبر رسالة نصية.

ملكة جمال الكون السابقة تكشف عن عارض
dailymail

وقالت مازحة في ذلك الوقت: "النتائج موجودة...من الجيد معرفة أن تجشؤي المستمر لم يكن مجرد كوني متوحشة بعض الشيء".

وكشفت أوليفيا أيضا عن بعض الأعراض الأخرى التي عانت منها، ونشرت صورة لصفحة يوميات أدرجت فيها أمراضها على أساس يومي، حيث شملت أعراضها "احمرار العينين، والصداع، والتعب، وآلام المفاصل، والتهاب الحلق، والدوخة، والقيء، وسيلان الأنف، والتهاب الرقبة".

ملكة جمال الكون السابقة تكشف عن عارض
dailymail

المصدر: "DAILY MAIL"

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