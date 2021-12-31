قتل نمر في حديقة للحيوانات بفلوريدا حاول افتراس عامل نظافة (فيديو)

ذكرت شبكة cbs news الأمريكية أن السلطات اضطرت لقتل نمر ماليزي اسمه إيكو ويبلغ من العمر 8 سنوات في حديقة حيوانات بولاية فلوريدا بعد أن حاول سحب عامل نظافة لقفصه وافتراسه.

وأفاد مسؤولون بأنه تم نقل عامل النظافة جوا إلى المستشفى وكان في حالة جيدة.

وذكرت الشرطة أن العامل اخترق حاجزا يمنع من الوصول إلى الحيوان المفترس.

وبحسب حديقة الحيوان، كان الرجل يداعب النمر أو يطعمه.

وذكر مكتب عمدة مقاطعة كولير أن الرجل يدعى ريفر روزنكويست ويبلغ من العمر 26 عاما.

وفي بيان قدمته حديقة الحيوانات لشبكة "سي بي إس" الإخبارية بعد ظهر يوم الخميس، قال مكتب الشريف إن روزنكويست أدخل يده في السياج مما دفع النمر إلى الإمساك بها وسحبها للداخل.

وأظهر مقطع فيديو الرجل وهو يصرخ من الألم على جانب السياج، والنمر على الجانب الآخر يمسك بيد الضحية.

كما وثق الفيديو أحد الضباط وهو يحاول إبعاد النمر لكن الأخير لا يتحرك، وبعد فترة وجيزة أطلق ضابط آخر رصاصة على النمر فأرداه قتيلا.

المصدر: شبكة "سي بي إس" الإخبارية